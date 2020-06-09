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Минфин разместил ОВГЗ в гривне и евро на 17,8 млрд

Минфин разместил ОВГЗ в гривне и евро на 17,8 млрд
09.06.2020, 18:04

Минфин разместил гривневые ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев, 1 год и 1,5 года, а также ОВГЗ в евро со сроком погашения 1 год

9 июня Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 17,83 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что ставки доходности по ОВГЗ снова снижены, а спрос сместился в среднесрочные инструменты.

Наибольшим спросом среди гривневых бумаг пользовались ОВГЗ со сроком до погашения 1,5 года: Минфин разместил их на сумму 5,7 млрд грн по ставке 10,8%.

От продажи З-месячных ОВГЗ привлекли в бюджет 527 млн (ставка снижена на 84 б.п. до 9,0%), 6-месячные бумаги проданы на 479 млн грн (-61 б.п. до 9,5%), 9-месячные – 205 млн грн (-19 бп до 10,7%), 1-летние ОВГЗ - 207 млн грн (-16 бп до 10,7%).

Минфин также разместил однолетние ОВГЗ номинированные в евро по ставке 2,2% (-2 бп по сравнению с предыдущим размещением) на сумму 353 млн евро.

Анна Андреева
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Минфин ОВГЗ
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