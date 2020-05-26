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ОВГЗ-аукцион. Минфин снизил ставки и привлек более 1 млрд грн

ОВГЗ-аукцион. Минфин снизил ставки и привлек более 1 млрд грн
26.05.2020, 17:16

Инвесторам предложили гривневые ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев

26 мая на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 1 037 млн ​​грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, трехмесячные ОВГЗ проданы на 524 млн грн, ставка по ним снижена на 31 базисный пункт до 10,19%; шестимесячные - 199 млн грн (ставка снижена на 45 б.п. до 10,33%).

Ставка доходности по бумагам со сроком обращения один год осталась на уровне 10,97%, в бюджет привлекли 314 млн грн.

При этом, отмечается, что Минфин не удовлетворил спрос по 9-месячным и 12-месячным, ставки по которым были выше, чем на прошлом аукционе. Аукциона по продаже 9-месячных ОВГЗ не состоялся.

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Анна Андреева
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Минфин ОВГЗ
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