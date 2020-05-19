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Минифин увеличил предложение по ОВГЗ и привлек в бюджет более 21 млрд грн

Минифин увеличил предложение по ОВГЗ и привлек в бюджет более 21 млрд грн
19.05.2020, 18:20

Инвесторам предложили гривневые ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев и 1 год, а также бумаги в долларах США со сроком погашения 7 месяцев

19 мая Министерство финансов по итогам аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 21,2 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Отмечается, что из-за повышенного спроса, который составил более 28 млрд грн в эквиваленте, средневзвешенная ставка по 3-месячным ОВГЗ снижена на 76 б.п. до 10,5% (привлечено в бюджет почти 1,05 млрд грн), по 6-месячным - на 50 б.п. в 10,78% (в бюджет - 947 млн грн). 

Кроме того, в Минфине говорят и о восстановлении спроса на инструменты с более длинным сроком погашения. В частности, инвесторы приобрели 9-месячные ОВГЗ на 5,98 млрд грн по ставке 11% и 12-месячные - на 3,43 млрд грн по ставке 10,97%.

А 7-месячные ОВГЗ номинированные в долларах США размещены по ставке 3,39% на сумму $369 млн.

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  • 12 мая Минфин на ОВГЗ-аукционах привлек в госбюджет 19,39 млрд грн.
  • 5 мая Минфин разместил трехмесячные гривневые ОВГЗ на 10 млрд грн со ставкой 11,26%.
  • 28 апреля инвесторам предложили гривневые и долларовые ОВГЗ со ставкой 11,24%. Тогда в госбюджет привлекли 9,8 млрд грн.
  • До этого плановые аукционы неоднократно отменялись Минфином из-за нестабильной ситуации на рынках.
Анна Андреева
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госбюджет Минфин ОВГЗ
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