ОВГЗ-аукционы. Минфин привлек в бюджет почти 10 млрд грн

28 апреля Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет более 9,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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По итогам аукциона, проданы гривневые облигации на 5,377 млрд грн. Средневзвешенная ставка доходности составила 11,24%.
ОВГЗ, номинированные долларах США, продали на общую сумму в эквиваленте 4,455 млрд грн. В частности, 6-месячные бумаги с доходностью 3,29% продали на $53,3 млн, а 9-месячные по ставке 3,5% - на $111,1 млн.