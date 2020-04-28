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ОВГЗ-аукционы. Минфин привлек в бюджет почти 10 млрд грн

ОВГЗ-аукционы. Минфин привлек в бюджет почти 10 млрд грн
28.04.2020, 18:21

Инвесторам предложили трехмесячные гривневые бумаги и ОВГЗ в долларах США со сроком обращения 6 и 9 месяцев

28 апреля Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет более 9,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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По итогам аукциона, проданы гривневые облигации на 5,377 млрд ​​грн. Средневзвешенная ставка доходности составила 11,24%.

ОВГЗ, номинированные долларах США, продали на общую сумму в эквиваленте 4,455 млрд грн. В частности, 6-месячные бумаги с доходностью 3,29% продали на $53,3 млн, а 9-месячные по ставке 3,5% - на $111,1 млн.

Анна Андреева
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Минфин ОВГЗ
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