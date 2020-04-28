Минфин впервые за месяц решил разместить ОВГЗ

Министерство финансов назначило на 28 апреля три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), свидетельствует объявление на сайте ведомства.
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Планируется первичное размещение трехмесячных гривневых бумаг, а также доразмещение долларовых со сроками обращения шесть и девять месяцев.
Это будет первая за месяц попытка Минфина одолжить деньги на рынке. До этого ведомство отменило четыре плановых аукциона по причине плохой конъюнктуры рынка.