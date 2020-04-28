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Минфин впервые за месяц решил разместить ОВГЗ

Минфин впервые за месяц решил разместить ОВГЗ
28.04.2020, 12:59

ОВГЗ-аукционы запланированы на 28 апреля

Министерство финансов назначило на 28 апреля три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), свидетельствует объявление на сайте ведомства.

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Планируется первичное размещение трехмесячных гривневых бумаг, а также доразмещение долларовых со сроками обращения шесть и девять месяцев.

Это будет первая за месяц попытка Минфина одолжить деньги на рынке. До этого ведомство отменило четыре плановых аукциона по причине плохой конъюнктуры рынка.

  • Последний раз Минфин проводил ОВГЗ-аукционы 24 марта. Тогда в госбюджет привлекли 24,8 млрд грн. Средневзвешенная ставка размещения шестимесячных гривневых бумаг составила 9,9%, ставка отсечения – 10% годовых, трехмесячных долларовых – 3% годовых.
  • В начале апреля Совет НБУ отменил запрет на покупку ОВГЗ регулятором. В Нацбанке заявили, что не планируют в ближайшее время возвращаться к этой практике.
Марина Кучук
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Минфин ОВГЗ
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