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Минфин увеличил продажу ОВГЗ почти на 2 млрд грн

Минфин увеличил продажу ОВГЗ почти на 2 млрд грн
02.06.2020, 17:27

В Минфине отмечают, что доходность по кратчайшим бумагами вернулась к докарантинному уровню

2 мая Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,946 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минфин разместил гривневые ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев и 1 год. Отмечается, что спрос на предложенные ОВГЗ более чем в два раза превысил объем удовлетворенных Минфином заявок.

В результате от продажи 3-месячных облигаций в госбюджет привлекли 525,5 млн грн (ставка снижена на 35 б.п. до 9,84%), 6-месячных - 477 млн грн (-22 б.п. до 10,11%), 9-месячным - 648,5 млн грн (-11 б.п. до 10,89%) и годовых ОВГЗ - 1,295 млрд грн (-11 б.п. до 10,86%).

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Анна Андреева
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Минфин ОВГЗ
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