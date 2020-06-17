Аукционы ОВГЗ: Минфин резко снизил ставки и заявляет о возвращении спроса

Ставки по краткосрочным государственным облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) стремительно снижаются, а спрос возвращается в долгосрочные инструменты, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На аукционах 16 июня ведомство предложило инвесторам ОВГЗ номинированные в гривне со сроком обращения три и шесть месяцев, а также два и три года.

“Ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года”, - подчеркнули в Минфине.

Так, средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным и шестимесячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов - до 7,5% и 8% соответственно.

В государственный бюджет привлекли 532 млн грн по трехмесячным ОВГЗ и 483 млн грн по шестимесячным.

Также в Минфине констатируют восстановление спроса на долгосрочные бумаги: от размещения двулетних ОВГЗ в госбюджет поступило 729 млн грн, а трехлетних - 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.

9 июня Минфин продал ОВГЗ на 17,8 млрд грн. Ставки по трехмесячным бумагам составили 9%, по шестимесячным - 9,5%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до рекордных в истории Украины 6%.

12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд.

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