Аукционы ОВГЗ: Минфин резко снизил ставки и заявляет о возвращении спроса

Ставки по краткосрочным государственным облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) стремительно снижаются, а спрос возвращается в долгосрочные инструменты, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
На аукционах 16 июня ведомство предложило инвесторам ОВГЗ номинированные в гривне со сроком обращения три и шесть месяцев, а также два и три года.
“Ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года”, - подчеркнули в Минфине.
Так, средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным и шестимесячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов - до 7,5% и 8% соответственно.
В государственный бюджет привлекли 532 млн грн по трехмесячным ОВГЗ и 483 млн грн по шестимесячным.
Также в Минфине констатируют восстановление спроса на долгосрочные бумаги: от размещения двулетних ОВГЗ в госбюджет поступило 729 млн грн, а трехлетних - 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.
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