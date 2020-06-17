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Аукционы ОВГЗ: Минфин резко снизил ставки и заявляет о возвращении спроса

Аукционы ОВГЗ: Минфин резко снизил ставки и заявляет о возвращении спроса
17.06.2020, 08:50

Минфин привлек в госбюджет почти 2 млрд грн от продажи ОВГЗ

Ставки по краткосрочным государственным облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) стремительно снижаются, а спрос возвращается в долгосрочные инструменты, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На аукционах 16 июня ведомство предложило инвесторам ОВГЗ номинированные в гривне со сроком обращения три и шесть месяцев, а также два и три года.

“Ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года”, - подчеркнули в Минфине.

Так, средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным и шестимесячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов - до 7,5% и 8% соответственно.

В государственный бюджет привлекли 532 млн грн по трехмесячным ОВГЗ и 483 млн грн по шестимесячным.

Также в Минфине констатируют восстановление спроса на долгосрочные бумаги: от размещения двулетних ОВГЗ в госбюджет поступило 729 млн грн, а трехлетних - 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.

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Марина Кучук
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госбюджет ОВГЗ ставки по овгз
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