Минфин сократил продажу ОВГЗ в пять раз

30 июня Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет более 1,27 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что по сравнению с прошлой неделей, изменение средневзвешенной доходности потерпели только ОВГЗ с 6-месячным сроком обращения. Их доходность выросла на 3 б.п. до 7,74%. В госбюджет привлекли 485 млн грн.
Ставки по двухлетним и трехлетним инструментами остались на прежнем уровне (10,39% и 10,47% соответственно). По этим ОВГЗ привлечено 249 млн грн и 5 млн грн соответственно.
Самыми популярными были трехмесячные ценные бумаги. В госбюджет привлекли 534 млн грн по ставке 7,24%.
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