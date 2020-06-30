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Минфин сократил продажу ОВГЗ в пять раз

Минфин сократил продажу ОВГЗ в пять раз
30.06.2020, 18:02

Минфин предложил шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от трех месяцев до трех лет

30 июня Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет более 1,27 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что по сравнению с прошлой неделей, изменение средневзвешенной доходности потерпели только ОВГЗ с 6-месячным сроком обращения. Их доходность выросла на 3 б.п. до 7,74%. В госбюджет привлекли 485 млн грн.

Ставки по двухлетним и трехлетним инструментами остались на прежнем уровне (10,39% и 10,47% соответственно). По этим ОВГЗ привлечено 249 млн грн и 5 млн грн соответственно.

Самыми популярными были трехмесячные ценные бумаги. В госбюджет привлекли 534 млн грн по ставке 7,24%.

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Анна Андреева
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госбюджет Минфин ОВГЗ
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