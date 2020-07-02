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Госбюджет выполнен с дефицитом почти 28 млрд грн. Минфин опубликовал отчет

Госбюджет выполнен с дефицитом почти 28 млрд грн. Минфин опубликовал отчет
02.07.2020, 11:01

По данным Минфина, в июне общий фонд госбюджета пополнен на 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,4%

За январь-июнь государственный бюджет сведен с дефицитом в 16,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда - 27,9 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

В июне в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,4%. При этом возмещение НДС составило 11,6 млрд грн, уточняют в Минфине.

По платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба (ГНС), поступления составили 89,1 млрд грн. Из них основная часть в сумме 62,4 млрд грн - это дивиденды и часть чистой прибыли, уплачиваемых в бюджет госкомпаниями. В целом выполнение июне составило 107,7%, что на 6,4 млрд грн больше росписи.

Среди платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, Минфин выделил:

- налог на добавленную стоимость (+5,0 млрд грн),

- акцизный налог с произведенной в Украине продукции (+0,6 млрд грн),

- налог на доходы физических лиц и военный сбор (+0,5 млрд грн),

- рента за пользование недрами (+0,3 млрд грн).

В министерстве отмечают, что поступления таможенных платежей составили 21,7 млрд грн, или 100% от месячного росписи.

По итогам января-июня роспись доходов общего фонда госбюджета выполнена на уровне 92,1%.

За шесть месяцев социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. По данным Минфина, расходы по общему фонду госбюджета за январь-июнь составили 479,6 млрд грн, или 90,4% от росписи отчетного периода.

Фактические госзаимствования в общий фонд госбюджета за январь-июнь составили 259,5 млрд грн, или 99,9% от плана. В частности, от размещения ОВГЗ привлечено 153,6 млрд грн (99,9% от плана), из внешних источников - 105,8 млрд грн (100% от плана).

При этом платежи на погашение госдолга за январь-июнь составили 156,2 млрд грн (99,7% плана), платежи на обслуживание - 61,4 млрд грн (89,7% плана).

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Анна Андреева
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госбюджет Минфин дефицит бюджета
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