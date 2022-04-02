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Доходы госбюджета в марте почти не упали, несмотря на войну

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 09:54
Доходы госбюджета в марте почти не упали, несмотря на войну - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Доходы общего фонда государственного бюджета в марте почти не упали, несмотря на войну. Поступления составили 103,4 млрд грн, или 92,3% от довоенного плана в месяц, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Доходы бюджета по сравнению с мартом 2021 года выросли на 9,1%.

Значительную роль сыграли государственные компании, банки и НБУ, заранее выплатившие дивиденды.

"Но и без учета дивидендов поступления от ГНСУ в сводный бюджет в марте по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 3,9 млрд грн, или на 4,7%", – сообщил Гетманцев.

По итогам первого квартала общий фонд государственного бюджета перевыполнен как по сравнению с планом, так и с показателем прошлого года.

Поступления в первом квартале 2022 года по общему фонду госбюджета составили 286 млрд грн (+24,8 млрд грн, или 109,5% от плана на первый квартал). По сравнению с первым кварталом 2021 года доходы выросли на 30,2%, или на 66,3 млрд грн.

Андрей Водяный
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Даниил Гетманцев госбюджет-2022
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