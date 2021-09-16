UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бізнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Долги по зарплате сокращаются: в Минэкономики заявляют о положительной динамике

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 17:21
Долги по зарплате сокращаются: в Минэкономики заявляют о положительной динамике - Фото
Фото: Depositphotos

В течение августа-сентября 2021 года зафиксирована положительная динамика по уменьшению задолженности по заработной плате по сравнению с 1 июля 2021 года. Сумма долга уменьшилась на 7,5%, или на 295 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на данные Госслужбы труда.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

"Уменьшение долга на 7,5% в течение последних полутора месяцев – фактическое свидетельство, что процесс удалось сдвинуть с мертвой точки", – подчеркнула заминистра экономики Светлана Глущенко на заседании рабочей группы по вопросам погашения задолженности по зарплате.

Она напомнила, что по поручению премьер-министра, все предприятия должны до конца этого года погасить долги в 15 млн грн полностью, остальные – сократить их минимум на половину.

По данным Минэкономики, наиболее сложная ситуация с долгами остается на предприятиях, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти. По состоянию на 13 сентября долг составил более 2,1 млрд грн. При этом, в течение августа-сентября наблюдается положительная динамика – уменьшение задолженности на 45,7 млн грн.

  • По данным Госстата, в августе задолженность по выплате зарплаты увеличилась на 0,6% – до 3,421 млрд грн, при этом в некоторых регионах рост такой задолженности составил почти 40%.
  • Минфин заявлял, что направит 653 млн грн для погашения долгов по зарплатам на госшахтах. Деньги на предприятия должны были поступить 16 августа. По данным Минэнерго, на начало июля 2021-го задолженность госшахт по зарплате достигла 1,34 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
зарплата долги по зарплатам
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 