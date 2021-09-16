Долги по зарплате сокращаются: в Минэкономики заявляют о положительной динамике

В течение августа-сентября 2021 года зафиксирована положительная динамика по уменьшению задолженности по заработной плате по сравнению с 1 июля 2021 года. Сумма долга уменьшилась на 7,5%, или на 295 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на данные Госслужбы труда.

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"Уменьшение долга на 7,5% в течение последних полутора месяцев – фактическое свидетельство, что процесс удалось сдвинуть с мертвой точки", – подчеркнула заминистра экономики Светлана Глущенко на заседании рабочей группы по вопросам погашения задолженности по зарплате.

Она напомнила, что по поручению премьер-министра, все предприятия должны до конца этого года погасить долги в 15 млн грн полностью, остальные – сократить их минимум на половину.

По данным Минэкономики, наиболее сложная ситуация с долгами остается на предприятиях, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти. По состоянию на 13 сентября долг составил более 2,1 млрд грн. При этом, в течение августа-сентября наблюдается положительная динамика – уменьшение задолженности на 45,7 млн грн.

По данным Госстата, в августе задолженность по выплате зарплаты увеличилась на 0,6% – до 3,421 млрд грн, при этом в некоторых регионах рост такой задолженности составил почти 40%.

Минфин заявлял, что направит 653 млн грн для погашения долгов по зарплатам на госшахтах. Деньги на предприятия должны были поступить 16 августа. По данным Минэнерго, на начало июля 2021-го задолженность госшахт по зарплате достигла 1,34 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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