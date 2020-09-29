В Украине растет задолженность по зарплате: названы регионы-лидеры

В августе задолженность по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 0,6% до 3,421 млрд грн, при этом в некоторых регионах рост такой задолженности составил почти 40%. Об этом сообщила Госслужба статистики.

В каких регионах рост задолженности наибольший

Наиболее существенно задолженность по выплате зарплаты в августе увеличилась в Ровенской области (+38,5%). Среди регионов-лидеров также Херсонская (+19,2%), Кировоградская (+18,2%) области и Киев (+10,4%).

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Всего рост такой задолженности в августе наблюдался в 13 регионах страны.

Уменьшение задолженности по зарплате в августе было зафиксировано в 12 регионах, при этом наибольшим такое сокращение было во Львовской (-25,5%), Черновицкой (-22,6%) и Луганской (-17,4%) областях.

В абсолютном выражении наибольшая задолженность по выплате зарплаты к концу августа сформировалась в Донецкой (722,6 млн грн), Харьковской (546,2 млн грн), Днепропетровской (460,7 млн грн) областях и в Киеве (335,3 млн грн).

Наименьшая задолженность в абсолютном выражении к концу августа была зафиксирована в Черновицкой (3,4 млн грн), Закарпатской (4,8 млн грн), Хмельницкой (10,66 млн грн) и Житомирской (15,2 млн грн) областях.

В каких отраслях наибольшая задолженность по зарплате

Самые большие долги по выплате зарплаты к концу августа сформировались в промышленности (2,528 млрд грн, увеличение на 0,1% за август), в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности (311,9 млн грн, увеличение за август на 0,8%), а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (261,1 млн грн, увеличение за август на 2,4%).

Наименьшая задолженность по зарплате к концу августа зафиксирована в сфере предоставления иных видов услуг (0,48 млн грн, увеличение за август на 8,8%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (0,9 млн грн, уменьшение за август на 56%), а также в сфере госуправления и обороны (5,5 млн грн, уменьшение за август на 4%).

Как изменилась задолженность перед работниками экономически активных предприятий

Если в целом по Украине задолженность по выплате зарплаты в августе увеличилась на 0,6% до 3,421 млрд грн, то такая задолженность перед работниками экономически активных предприятий за указанный период увеличилась на 0,8% до 2,199 млрд грн.

В процентах к общей сумме задолженности по стране долги перед работниками экономически активных предприятий составляют 64,3%, долги перед работниками экономически неактивных предприятий, которые еще не признаны банкротами – 3,6%, а долги перед работниками предприятий-банкротов – 32,1%.

Реальная зарплата в Украине в августе нынешнего года выросла на 6% по сравнению с августом 2019 и сократилась на 2,8% по сравнению с июлем 2020 года.

В сентябре в Нацбанке сообщили о том, что ожидают в 2021 году роста средней зарплаты в Украине на 15%.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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