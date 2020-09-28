В Украине растет реальная зарплата

Реальная зарплата в Украине в августе 2020-го выросла на 6% в годовом измерении (по сравнению с августом 2019 года). По сравнению с июлем - сократилась на 2,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 года составила 11 446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

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По сравнению с июлем средняя номинальная зарплата уменьшилась на 3%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2019 года) выросла на 8,6%.

Самый высокий уровень средне зарплаты в минувшем месяце традиционно зафиксирован в Киеве (16 795 грн), самый низкий – в Черниговской области (8996 грн).

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса и включают только данные об официально трудоустроенных работниках.

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Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор. Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

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Александр Мясищев

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