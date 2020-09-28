В Украине растет реальная зарплата
Реальная зарплата в Украине в августе 2020-го выросла на 6% в годовом измерении (по сравнению с августом 2019 года). По сравнению с июлем - сократилась на 2,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 года составила 11 446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).
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По сравнению с июлем средняя номинальная зарплата уменьшилась на 3%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2019 года) выросла на 8,6%.
Самый высокий уровень средне зарплаты в минувшем месяце традиционно зафиксирован в Киеве (16 795 грн), самый низкий – в Черниговской области (8996 грн).
Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса и включают только данные об официально трудоустроенных работниках.
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- По данным Госстата, реальная зарплата в июле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилась на 5,1%, а к июню 2020 года – на 2,6%.
- 7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году средняя зарплата вырастет до 13 000 грн, а в 2022 – до 15 000 грн. По данным НБУ, в 2021 году средняя зарплата вырастет на 15%.
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