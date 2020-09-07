Шмыгаль анонсировал рост средней зарплаты до 15 000 грн

В 2021 году средняя зарплата в Украине может вырасти с нынешних 11 800 грн до 13 000 грн, а в 2022 году – до 15 000 грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы просчитываем поэтапный рост заработной платы. Если сейчас она в районе 11 000 гривень, в следующем году может быть 13 000 гривень и, соответственно, к 2022 году – до 15 000 гривень. Это довольно оптимистичный сценарий", – отметил он.

По мнению главы правительства, такой прогноз является реалистичным, хотя многое будет зависеть от общей ситуации в экономике, в том числе от роста ВВП.

Премьер добавил, что в случае, если средняя зарплата в Украине увеличится до 15 000 грн, многие украинцы не будут ехать на заработки за рубеж.

По данным Госслужбы статистики, в июле средняя номинальная зарплата штатных работников в Украине увеличилась на 225 грн по сравнению с предыдущим месяцем – до 11 804 грн.

Что касается минимальной зарплаты, которая с 1 сентября составляет 5000 грн, то с начала 2021 года, как сообщил Шмыгаль, она будет повышена на 20% до 6000 грн. На эти цели необходимо 159 млрд грн бюджетных средств.

"В целом повышение минималки в 2021 году будет стоить бюджету 159 млрд грн по нашим расчетам. Часть из этих денег вернется в бюджет в виде уплаченных налогов и сборов. Еще часть пойдет в реальный сектор, оживляя потребление преимущественно украинских товаров", – сказал премьер.

В Кабмине ожидают роста ВВП Украины в 2021 году на 4,6-4,7%. Это должно позволить дважды повысить минимальную зарплату в этот период: с 5000 грн до 6000 грн с 1 января и с 6000 грн до 6500 грн с 1 июля 2021 года.

Глава правительства также отметил, что повышение минимальной зарплаты не приведет к значительному ускорению инфляции.

В августе Госстат сообщил о том, что в июле средняя зарплата выросла на 225 грн до 11 804 грн.

В конце августа Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, предусматривающие повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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