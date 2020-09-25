Нацбанк ожидает в 2021 году роста средней зарплаты на 15%

Национальный банк ожидает в 2021 году роста средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Интерфакс-Украина.

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", – сказал Сологуб.

По его оценкам, повышение "минималки" не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет иметь "небольшое, но не такое значительное".

"Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет", – добавил замглавы.

Он также отметил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

Верховная Рада 25 августа изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября.

Согласно проекту госбюджета на 2021 год м инимальная заработная плата в 2021 году вырастет на 1500 грн – до 6500 грн.

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Наталия Софиенко

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