В 2021 году повышение минималки планируется в два этапа – проект госбюджета
14.09.2020, 13:34
Фото: depositphotos.com
Минимальная заработная плата в 2021 году вырастет на 1500 грн – до 6500 грн. Такой рост заложен в законопроекте о госбюджете на 2021 год.
Как стало известно LIGA.net из текста презентации проекта госбюджета-2021, повышение минималки правительство планирует в два этапа: с 1 января – на 1000 грн и с 1 июля – на 500 грн.
- В июле Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа.
- Верховная Рада 25 августа изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября.
- 14 сентября Кабмин одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный.
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