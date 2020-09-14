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В 2021 году повышение минималки планируется в два этапа – проект госбюджета

14.09.2020, 13:34
В 2021 году повышение минималки планируется в два этапа – проект госбюджета - Фото
Фото: depositphotos.com

Минимальная заработная плата в 2021 году вырастет на 1500 грн – до 6500 грн. Такой рост заложен в законопроекте о госбюджете на 2021 год.

Как стало известно LIGA.net из текста презентации проекта госбюджета-2021, повышение минималки правительство планирует в два этапа: с 1 января – на 1000 грн и с 1 июля – на 500 грн.

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Юрий Тарасовский
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