В 2021 году повышение минималки планируется в два этапа – проект госбюджета

Минимальная заработная плата в 2021 году вырастет на 1500 грн – до 6500 грн. Такой рост заложен в законопроекте о госбюджете на 2021 год.

Как стало известно LIGA.net из текста презентации проекта госбюджета-2021, повышение минималки правительство планирует в два этапа: с 1 января – на 1000 грн и с 1 июля – на 500 грн.

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Юрий Тарасовский

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