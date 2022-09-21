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Доллар подскочил до 20-летнего максимума, а фондовые рынки упали на новостях о мобилизации

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21.09.2022, 12:36
Доллар подскочил до 20-летнего максимума, а фондовые рынки упали на новостях о мобилизации - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Курс доллара США вырос до 20-летнего максимума, а европейские акции упали после обращения российского диктатора Владимира Путина и объявления частичной мобилизации в РФ. Об этом сообщает Financial Times и Bloomberg.

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Индекс, отслеживающий курс американской валюты по отношению к полудюжине других валют, вырос на 0,5% на утренних торгах в Лондоне. Евро упал на 0,7% по отношению к доллару США, а британский фунт упал на 0,4%. Доллар считается "убежищем" на рынке и обычно растет во времена геополитических потрясений, объясняет издание. 

Bloomberg также отмечает, что активы-убежища, включая казначейские облигации США и японскую иену, столкнулись со спросом, поскольку заявление Путина о частичной военной мобилизации подорвало настроения на рынке, который и без того ожидал на ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы.

Фондовые рынки также упали на новостях о мобилизации. Европейский фондовый индекс упал Stoxx 600 на 0,3% после открытия, французский Cac 40 — на 0,8%, а немецкий Dax — на 1%. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,2%.

Акции уже находились под давлением из-за беспокойства по поводу предстоящего политического решения ФРС, согласно которому ожидается повышение ставок на три четверти пункта.

Читайте также: Путин заявил, что "поддержит" псевдореферендумы и намекнул на ядерное оружие

Наталія Фреїк
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доллар фондовые рынки мобилизация в россии
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