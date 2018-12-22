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22.12.2018, 09:47

Дональд Трамп может уволить главу ФРС

Дональд Трамп может уволить главу ФРС

Глава Белого дома недоволен решением ФРС повысить базовую процентную ставку

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, президент США недоволен решением ФРС в четвертый раз за год повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации, которые оцениваются в $4 трлн.

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По данным источников, Трамп возвращался к этому вопросу несколько раз за последние дни. Хотя советники Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофическим шагом".

Напомним, в среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25 - 2,5%.

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Теги: Джером Пауэлл, ФРС
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