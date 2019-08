Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютой

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой после решения китайского Народного банка опустить курс до минимума за 11 лет.

"Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "манипулирование валютой". Вы слышите, Федеральный резерв?" - написал Дональд Трамп в Twitter.

Глава Белого дома считает, что это является серьезным нарушением, которое со временем сильно ослабит Китай.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!

