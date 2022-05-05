Донорская конференция для Украины собрала $6,5 млрд
Донорская конференция для Украины, которая состоялась 5 мая в Варшаве, собрала $6,5 млрд, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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"Только что я получил окончательные цифры и рад сообщить, что мы смогли собрать $6,5 млрд. Нужно убедиться, что эти деньги дойдут до Украины как можно быстрее и наиболее эффективным способом. Мы продемонстрировали сегодня, что продолжаем поддерживать Украину и между нами нет места эгоизму. Это очень хорошо, потому что если победит эгоизм – победит Путин, а если победит единство – победит Украина и победим все мы", – заявил он.
Конференция была инициирована Польшей и Швецией при поддержке Европейского Союза. В ней приняли участие премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Швеции Магдалена Андерссон и Украины Денис Шмыгаль, президенты Европейского совета Шарль Мишель, Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.
- Глава Евросовета Шарль Мишель впервые предложил провести донорскую конференцию для Украины еще до начала широкомасштабной войны, 16 февраля.
- 22 марта стало известно, что Евросоюз намерен создать фонд солидарности с Украиной. Для наполнения фонда решили организовать донорскую конференцию.
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