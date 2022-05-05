Донорская конференция для Украины собрала $6,5 млрд

Донорская конференция для Украины, которая состоялась 5 мая в Варшаве, собрала $6,5 млрд, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"Только что я получил окончательные цифры и рад сообщить, что мы смогли собрать $6,5 млрд. Нужно убедиться, что эти деньги дойдут до Украины как можно быстрее и наиболее эффективным способом. Мы продемонстрировали сегодня, что продолжаем поддерживать Украину и между нами нет места эгоизму. Это очень хорошо, потому что если победит эгоизм – победит Путин, а если победит единство – победит Украина и победим все мы", – заявил он.

Конференция была инициирована Польшей и Швецией при поддержке Европейского Союза. В ней приняли участие премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Швеции Магдалена Андерссон и Украины Денис Шмыгаль, президенты Европейского совета Шарль Мишель, Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.

Глава Евросовета Шарль Мишель впервые предложил провести донорскую конференцию для Украины еще до начала широкомасштабной войны, 16 февраля.

22 марта стало известно, что Евросоюз намерен создать фонд солидарности с Украиной. Для наполнения фонда решили организовать донорскую конференцию.

Андрей Водяный

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