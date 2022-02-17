Дороги на Донбассе и экотранспорт: Рада ратифицировала соглашения с ЕИБ на 300 млн евро
Верховная Рада ратифицировала два кредитных соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на общую сумму 300 млн евро. Об этом сообщается на парламентском портале.
В частности, ратифицировано соглашение "Восточная Украина: Воссоединение, Восстановление и Возрождение" по строительству и ремонту государственных дорог в Луганской области. А также финансовое соглашение о "Городском общественном транспорте Украины II".
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Дорожное соглашение предусматривает обновление 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск, которая соединит между собой города Троицкое, Сватово, Кременная и Северодонецк. Работы по капитальному ремонту начнутся уже в этом строительном сезоне, сообщают в Министерстве инфраструктуры.
Это финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ было подписано 9 декабря 2020 года. Стоимость проекта – 100 млн евро.
Транспортное соглашение направлено на реализацию мероприятий по развитию городского экологически чистого и социально значимого пассажирского транспорта в городах Украины.
В рамках соглашения будет обновлен парк трамваев, троллейбусов, вагонов метрополитена, приобретены электробусы, построены и отремонтированы трамвайные и троллейбусные линии, заменены тяговые подстанции.
Общий объем средств займа для реализации проекта составляет 200 млн евро.
- 18 ноября 2020 года Мининфраструктуры и ЕИБ определили 18 городов для проекта "Городской общественный транспорт Украины II". 9 декабря Кабмин и ЕИБ подписали три кредитных договора на 640 млн евро на инфраструктурные и транспортные проекты. 30 января 2021 года ЕИБ утвердил кредит Украине в 615,5 млн евро для решения проблем с поставками питьевой воды. 15 июля 2021 года Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" с ЕИБ на 340 млн евро на восстановление Донбасса.
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