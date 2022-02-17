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Дороги на Донбассе и экотранспорт: Рада ратифицировала соглашения с ЕИБ на 300 млн евро

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17.02.2022, 12:11
Дороги на Донбассе и экотранспорт: Рада ратифицировала соглашения с ЕИБ на 300 млн евро - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Верховная Рада ратифицировала два кредитных соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на общую сумму 300 млн евро. Об этом сообщается на парламентском портале.   

В частности, ратифицировано соглашение "Восточная Украина: Воссоединение, Восстановление и Возрождение" по строительству и ремонту государственных дорог в Луганской области. А также финансовое соглашение о "Городском общественном транспорте Украины II". 

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Дорожное соглашение предусматривает обновление 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск, которая соединит между собой города Троицкое, Сватово, Кременная и Северодонецк. Работы по капитальному ремонту начнутся уже в этом строительном сезоне, сообщают в Министерстве инфраструктуры. 

Это финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ было подписано 9 декабря 2020 года. Стоимость проекта – 100 млн евро. 

Транспортное соглашение направлено на реализацию мероприятий по развитию городского экологически чистого и социально значимого пассажирского транспорта в городах Украины. 

В рамках соглашения будет обновлен парк трамваев, троллейбусов, вагонов метрополитена, приобретены электробусы, построены и отремонтированы трамвайные и троллейбусные линии, заменены тяговые подстанции. 

Общий объем средств займа для реализации проекта составляет 200 млн евро.  

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Роман Брыль
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общественный транспорт ЕИБ мининфраструктуры ратификация соглашения экологический транспорт
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