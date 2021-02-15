"Доступная ипотека становится еще доступнее": Кабмин упростил критерии для заемщиков

Кабинет министров изменил "Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов": упростил критерии для заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Принятое постановление исключает определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками. А именно: теперь, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

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Также отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. м на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

"Решением правительства существенно упрощаются критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, "Доступная ипотека" под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сфере ипотечного кредитования сможет более широкий круг граждан", – отметил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

По его словам, также постановлением внесен ряд технических правок, предложенных банками.

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Юрий Тарасовский

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