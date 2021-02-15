"Доступная ипотека становится еще доступнее": Кабмин упростил критерии для заемщиков
Кабинет министров изменил "Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов": упростил критерии для заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Принятое постановление исключает определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками. А именно: теперь, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.
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Также отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. м на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.
"Решением правительства существенно упрощаются критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, "Доступная ипотека" под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в сфере ипотечного кредитования сможет более широкий круг граждан", – отметил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.
По его словам, также постановлением внесен ряд технических правок, предложенных банками.
- 27 января 2021 года в Офисе президента сообщили, что программу доступных кредитов для бизнеса 5-7-9% распространят и на ипотеку. Детали – тут.
- 28 января в Минфине сообщили, что программа ипотечного кредитования под 7% годовых начнет работать с марта.
- 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в первом полугодии 2021 года в Украине запустят программу финансового лизинга и ипотечного кредитования под 5% годовых.
- По данным НБУ, в 2020 году объемы ипотечного кредитования выросли на треть – до 3,8 млрд грн. По данным банков, в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14%.
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