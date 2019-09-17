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"Двери - там!". Глава налоговой службы решил уволить всех "хамов"

"Двери - там!". Глава налоговой службы решил уволить всех "хамов"
17.09.2019, 15:45

Верланов рассказал, что является критическим важным для новой налоговой службы

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов предложил налоговикам, которые хамят клиентам, написать заявления и прекратить работу в ведомстве. Об этом он написал в Facebook.

По словам Верланова, предприниматели возмущены отношением некоторых налоговиков к людям, и он полностью с ними согласен.

"Это недопустимо, когда налоговики общаются с предпринимателями, не понимая, что налоговые органы должны быть сервисом, а не каким-то органом давления и неуважения. Я сделаю все, чтобы таких позорных явлений в новой налоговой не было! Поэтому прошу всех хамов написать заявления и на выход. Exit, двери там!" - говорится в посте главы ГНС.

Он подчеркнул, что главные принципы новой налоговой службы - преодоление препятствий на пути развития предпринимательства и защита интересов государства.

По мнению Верланова, то, как налоговики общаются с представителями бизнеса, как разъясняют, - критически важно.

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налоговая служба Государственная налоговая служба Сергей Верланов
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