ДВС взыскало на треть больше алиментов в 2025 году

Органы исполнительной службы взыскали более 16,2 миллиарда гривен алиментов – на 32,1% больше, чем в прошлом

Фото: Depositphotos

В 2025 году органы государственной исполнительной службы взыскали более 16,2 миллиарда гривен алиментов. Это на 32,1% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщило Министерство юстиции.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. на исполнении ГИС находилось более 511 000 исполнительных документов о взыскании алиментов. Более трети дел – задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

Закон предусматривает ряд мер по должникам. Среди них – обращение взыскания на имущество и доходы, внесение в Единый реестр должников, временные ограничения в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием и охоте.

Также должники несут административную ответственность и уплачивают штрафы – до 50% суммы долга в зависимости от срока задолженности.