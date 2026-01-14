ДВС стягнула на третину більше аліментів у 2025 році

Органи виконавчої служби стягнули понад 16,2 мільярда гривень аліментів – на 32,1% більше, ніж торік

Фото: Depositphotos

У 2025 році органи державної виконавчої служби стягнули понад 16,2 мільярда гривень аліментів. Це на 32,1% більше порівняно з 2024 роком. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Станом на 31 грудня 2025 року на виконанні ДВС перебувало понад 511 000 виконавчих документів про стягнення аліментів. Понад третина справ – заборгованість зі сплати аліментів більше ніж за три місяці.

Закон передбачає низку заходів для боржників. Серед них – звернення стягнення на майно та доходи, внесення до Єдиного реєстру боржників, тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користуванні зброєю та полюванні.

Також боржники несуть адміністративну відповідальність та сплачують штрафи – до 50% суми боргу залежно від строку заборгованості.