ДВС стягнула на третину більше аліментів у 2025 році
Валентина Славінська
Редакторка новин LIGA.net
У 2025 році органи державної виконавчої служби стягнули понад 16,2 мільярда гривень аліментів. Це на 32,1% більше порівняно з 2024 роком. Про це повідомило Міністерство юстиції.
Станом на 31 грудня 2025 року на виконанні ДВС перебувало понад 511 000 виконавчих документів про стягнення аліментів. Понад третина справ – заборгованість зі сплати аліментів більше ніж за три місяці.
Закон передбачає низку заходів для боржників. Серед них – звернення стягнення на майно та доходи, внесення до Єдиного реєстру боржників, тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користуванні зброєю та полюванні.
Також боржники несуть адміністративну відповідальність та сплачують штрафи – до 50% суми боргу залежно від строку заборгованості.
- Станом на кінець листопада 2025 року в Україні відкрито понад пів мільйона виконавчих документів про стягнення аліментів.
- Також Мін'юст повідомив, що понад 180 000 українців не сплачують аліменти місяцями. Боржникам загрожує штраф.
