"Деньги не украдут": ЕБРР одобрил многомиллионый кредит Хмельницкому на мусорный завод

Горсовет Хмельницкого и Европейский банк реконструкции и развития согласовали условия договора о финансировании строительства мусороперерабатывающего комплекса. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр города Александр Семчишин, передает местное издание НГП-ua.info

Согласно условиям договора ЕБРР выделит 28,5 млн евро кредита на финансирование строительства. Кредит выделяется на 13 лет под 5,75% годовых. В последствии, процентная ставка может быть снижена, говорится в сообщении.

Кредит ЕБРР разбит на несколько траншей и дополнен инвестиционным грантом в 5 млн евро от программы Инвестиционная платформа соседства ЕС. Муниципалитет инвестирует в проект 3 млн евро.

Общая стоимость проекта строительства мусороперерабатывающего комплекса составляет 36,5 млн евро

Подписание кредитного договора намечено на начало октября. Со стороны муниципалитета договор подпишет коммунальная компания Спецкомунтранс.

ЕБРР берет на себя обязательства контроля за использованием средств и проведения четырех тендеров, запланированных в рамках проекта.

"Деньги не украдут, потому что закупки будет проводить ЕБРР на своих порталах", - заверил мэр Симчишин.

Строительство завода разбито на два этапа. На первом: реконструируют старый и построят по стандартам ЕС новый санитарный полигон для твердых отходов. На втором: построят заводской комплекс для переработки твердых отходов и отдельную станцию компостирования для органических отходов.

Реализация проекта позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 100 000 тонн в год.

В марте 2019 года Финансовая группа ICU заявляла, что до конца 2019 года запустит в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов. Но строительство завода было приостановлено.

12 апреля 2019 года польская компания Domat Consulting и Винницкий городской подписали соглашение о совместном финансировании строительства мусороперерабатывающего комплекса за 15-20 млн евро. Завод создаст около 50 рабочих мест.

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Роман Брыль

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