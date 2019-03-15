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ЕС продлил санкции против России
15.03.2019, 13:16

ЕБРР и ЕС прокредитуют украинский малый и средний бизнес

ЕБРР и ЕС прокредитуют украинский малый и средний бизнес

ЕБРР и ЕС открыли кредитную линию на 60 млн евро для финансирования проектов малых и средних предприятий

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ЕС запускают в Украине кредитную линию EU4Business-ЕБРР, которая предназначена для финансирования проектов малых и средних предприятий (МСП). Общий объем кредитов - 60 млн евро, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

В сообщении говорится, что кредитная линия предназначена для финансирования проектов МСП и оказание  компаниям помощи в использовании возможностей, которые открываются в связи с Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ГВЗСТ) между ЕС и Украиной.

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EU4Business-ЕБРР предусматривает поддержку частных компаний, которые зарегистрированы в Украине и имеют до 250 работников. Заемщики смогут получить долгосрочные кредиты в сумме до 3 млн евро в гривневом эквиваленте. Предоставление кредитов в местной валюте защитит заемщиков от валютных рисков, отмечают в ЕБРР.

Кредитные средства будут предоставляться через Укрэксимбанк, которому выделили на эту программу эквивалент 22 млн евро ($25 млн) и ОТП Лизинг, которому выделили 10 млн евро. Дополнительные кредитные ресурсы в размере около 28 млн евро ожидаются в ближайшем будущем и будут доступны для других местных финансовых учреждений, которые присоединятся к кредитной линии, уточняют в сообщении.

"Данная кредитная линия – это интеграция в географическом и экономическом плане. После создания ГВЗСТ между ЕС и Украиной перед местными компаниями открылись многочисленные возможности. Запуск кредитной линии EU4Business-ЕБРР дает местным МСП, которые обеспечивают почти 80% рабочих мест в стране, но на которые пока приходится лишь около 40% ВВП, дополнительный доступ к финансированию для того, чтобы они могли и дальше развиваться, становиться более конкурентоспособными и соответствовать стандартам ЕС", - отметил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Ранее в ПриватБанке заявили, что возвращаются к активному кредитованию малого и среднего бизнеса.

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Теги: кредит ЕБРР, МСБ, малый и средний бизнес, ЕБРР, ЕС
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