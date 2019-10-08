Малый и средний бизнес получит новую финансовую поддержку от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывают новую программу для украинского малого и среднего бизнеса в размере 120 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Почти 70 млн евро в гривневом эквиваленте будут доступны через Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк и ОТП Банк. В частности, Райффайзен Банк Аваль получит кредит в размере 25 млн евро в гривневом эквиваленте, ПроКредит Банк - 20 млн евро, ОТП Банк - $25 млн.

"Эти средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала МСП, которые являются двигателем местной экономики и создали почти 80% рабочих мест в стране", - отметили в ЕБРР.

Общий лимит программы финансирования местных малых предприятий (МСП) EU4Business составляет около 120 млн евро в гривневом эквивалента.