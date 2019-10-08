Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Малый и средний бизнес получит новую финансовую поддержку от ЕБРР

Малый и средний бизнес получит новую финансовую поддержку от ЕБРР
08.10.2019, 13:09

Средства в размере 70 млн евро будут доступны через три украинских банка

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывают новую программу для украинского малого и среднего бизнеса в размере 120 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Почти 70 млн евро в гривневом эквиваленте будут доступны через Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк и ОТП Банк. В частности, Райффайзен Банк Аваль получит кредит в размере 25 млн евро в гривневом эквиваленте, ПроКредит Банк - 20 млн евро, ОТП Банк - $25 млн.

"Эти средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала МСП, которые являются двигателем местной экономики и создали почти 80% рабочих мест в стране", - отметили в ЕБРР.

Общий лимит программы финансирования местных малых предприятий (МСП) EU4Business составляет около 120 млн евро в гривневом эквивалента.

  • 4 октября Европейский союз перевел на счет государственного бюджета Украины 12 млн евро на реформу государственного управления. Еще два транша запланированы на 2020 и 2021 годы и будут предоставлены при соблюдении определенных условий.
Напишите нам
помощь ЕС ЕБРР МСП
Комментарии
Последние новости
 