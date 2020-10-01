ЕБРР одобрил дополнительный кредит на 567 млн евро по программе Зеленые города-2

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение дополнительных 567 млн евро кредитов в рамках второго окна программы Зеленые города-2, что увеличивает ее размер до 1,1 млрд евро, сообщает Интерфакс-Украина.

В целом, общий размер программы составит 1,1 млрд евро, ее размер с учетом средств других доноров увеличится до 1,65 млрд евро.

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В рамках программы Зеленые города ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий (Green City Action Plan) и помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи. В частности, в дорожных картах прописываются мероприятия по улучшению муниципальной инфраструктуры, качества воздуха, чистоты и доступности земельных и водных ресурсов, зеленых зон.

Пилотные программы были реализованы в Грузии, Армении и Молдове, после чего программа была утверждена советом директоров осенью 2016 года.

Первым участником ее от Украины стал Львов, который смог привлечь 20 млн евро для коммунального предприятия Зелене місто на строительство завода по переработке отходов и рекультивации Грибовичского полигона.

К программе присоединились 42 города, в том числе пять из Украины: Хмельницкий, Кривой Рог, Киев, Львов и Мариуполь. Планируется увеличить общее число городов в программе до сотни.

ЕБРР, в частности, в начале сентября одобрил выделение 28,5 млн евро на решение проблемы мусора в Хмельницком. На 18 ноября планируется рассмотрение на совете директоров банка кредита на 140 млн евро Киевтеплоэнерго, а на 2 декабря – 15 млн евро Львовводоканалу.

ЕБРР в июле выделил Украэроруху 25 млн евро для преодоления кризиса.

Горсовет Хмельницкого и ЕБРР 4 сентября согласовали условия договора о финансировании строительства мусороперерабатывающего комплекса.

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Сергей Чигирь

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