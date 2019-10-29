ЕБРР профинансирует программу развития региональных дорог Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук и вице-президент Европейского банка реконструкции иразвития (ЕБРР) Алан Пиу подписали меморандум о программе финансирования региональных дорог Украины на инвестфоруме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе. Об этом сообщает ЦТС.

"Это часть совместных усилий с Кабинетом министров Украины чтобы улучшить инфраструктуру страны, в частности этот меморандум имеет отношение к улучшению дорожной инфраструктуры в Херсонской области", - сказал Пиу. Он также отметил, что ЕБРР впервые сможет работать непосредственно с областями после внесения изменений в законодательство Украины.

Пиу также напомнил, что ЕБРР уже финансировал строительство метро в Харькове и Днепре, и троллейбусный транспорт в Днепре, Кривом Роге и Мариуполе.

На форуме ЕБРР и Херсонская облгосадминистрация также подписали соглашение о подготовке финансирования проекта развития региональных дорог в Херсонской области. Документ подписали глава Херсонской ОГА Юрий Гусев и управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, написал в Facebook Гусев.

"Это соглашение является очень важным, потому что оно открывает новые возможности для развития транспортной инфраструктуры в Херсонском регионе. В первую очередь это касается дорожной инфраструктуры, реализации проекта моста-перехода в Херсоне", - сказал Гусев.

Фото: facebook.com/Husyev/ Фото: facebook.com/Husyev/