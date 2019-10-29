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ЕБРР профинансирует программу развития региональных дорог Украины

ЕБРР профинансирует программу развития региональных дорог Украины
29.10.2019, 16:14

Премьер-министр Украины и вице-президент ЕБРР подписали меморандум

Премьер-министр Алексей Гончарук и вице-президент Европейского банка реконструкции иразвития (ЕБРР) Алан Пиу подписали меморандум о программе финансирования региональных дорог Украины на инвестфоруме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе. Об этом сообщает ЦТС.

"Это часть совместных усилий с Кабинетом министров Украины чтобы улучшить инфраструктуру страны, в частности этот меморандум имеет отношение к улучшению дорожной инфраструктуры в Херсонской области", - сказал Пиу. Он также отметил, что ЕБРР впервые сможет работать непосредственно с областями после внесения изменений в законодательство Украины.

Пиу также напомнил, что ЕБРР уже финансировал строительство метро в Харькове и Днепре, и троллейбусный транспорт в Днепре, Кривом Роге и Мариуполе.

На форуме ЕБРР и Херсонская облгосадминистрация также подписали соглашение о подготовке финансирования проекта развития региональных дорог в Херсонской области. Документ подписали глава Херсонской ОГА Юрий Гусев и управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, написал в Facebook Гусев

"Это соглашение является очень важным, потому что оно открывает новые возможности для развития транспортной инфраструктуры в Херсонском регионе. В первую очередь это касается дорожной инфраструктуры, реализации проекта моста-перехода в Херсоне", - сказал Гусев.

Фото: facebook.com/Husyev/

  • За девять месяцев ЕБРР уже инвестировал в Украину более 1 млрд евро, что является рекордным показателем за последние годы сотрудничества.

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кабмин ЕБРР алексей гончарук Юрий Гусев региональные дороги
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