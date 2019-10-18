ЕБРР в 2019 году предоставил Украине 1 млрд евро инвестиций

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в различные проекты в Украине более 1 млрд евро.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, инвестиции обсуждали на встрече в Вашингтоне министр финансов Оксана Маркарова и президента ЕБРР Сума Чакрабарти.

"Мы надеемся в дальнейшем удерживать темпы инвестирования на уровне 2019 года", - подчеркнул президент ЕБРР Чакрабарти.

Ожидается, что по итогам года Украина займет первое место по объемам годовых инвестиций банка в 2019 году, и такой объем будет рекордным за последние годы сотрудничества.

"Несмотря на прогнозы замедления развития мировой экономики, Украина намерена оказаться среди стран, которые смогут продемонстрировать экономический рост", - подчеркнула министр Маркарова. Она отметила, что помощь и поддержка таких партнеров, как ЕБРР, МВФ и Всемирный банк, делают эту цель реалистичной.

Объем портфеля ЕБРР в Украине (общая сумма открытых проектов) составляет 3,86 млрд евро, а операционные активы (фактически выбранные средства по открытым проектам) составляют 2,08 млрд евро.

ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов. 75% этих инвестиций приходится на частный сектор.