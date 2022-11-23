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ЕБРР выделяет Укрэнерго 372 млн евро на срочный ремонт атакованных энергообъектов

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 15:42
ЕБРР выделяет Укрэнерго 372 млн евро на срочный ремонт атакованных энергообъектов - Фото
Фото: Укрэнерго/telegram

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил пакет финансирования в 372 млн евро для Укрэнерго. Средства будут использованы для оперативного аварийного ремонта повреждений, нанесенных российскими бомбардировками гражданской энергетической инфраструктуре, сообщает пресс-служба ЕБРР.   

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ЕБРР предоставит гарантированный государством кредит в 300 млн евро, разделенный на две части. На закупку оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ в системе электропередачи выделяется 150 млн евро. Еще 150 млн евро выделяется на поддержку структуры капитала Укрэнерго. 

Отдельно часть кредита на аварийный ремонт будет дополнена грантом в 72 млн евро от Нидерландов.  

"Мы работаем над тем, чтобы выделить кредитные средства как можно быстрее, учитывая, что зимний сезон уже начался, а стабильность энергосистемы страны имеет стратегическое значение", — сказал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне. 

Читайте также: Россия бьет ракетами по Украине со стратегических бомбардировщиков: хронология событий.

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Роман Бриль
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НЭК Укрэнерго ЕБРР нидерланды ракетные атаки ремонт энергетической инфраструктуры
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