ЕБРР выделяет Укрэнерго 372 млн евро на срочный ремонт атакованных энергообъектов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил пакет финансирования в 372 млн евро для Укрэнерго. Средства будут использованы для оперативного аварийного ремонта повреждений, нанесенных российскими бомбардировками гражданской энергетической инфраструктуре, сообщает пресс-служба ЕБРР.

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ЕБРР предоставит гарантированный государством кредит в 300 млн евро, разделенный на две части. На закупку оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ в системе электропередачи выделяется 150 млн евро. Еще 150 млн евро выделяется на поддержку структуры капитала Укрэнерго.

Отдельно часть кредита на аварийный ремонт будет дополнена грантом в 72 млн евро от Нидерландов.

"Мы работаем над тем, чтобы выделить кредитные средства как можно быстрее, учитывая, что зимний сезон уже начался, а стабильность энергосистемы страны имеет стратегическое значение", — сказал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

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Роман Бриль

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