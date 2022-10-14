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Канада и Великобритания предоставили гарантии по кредитам ЕБРР для Нафтогаза и Укрэнерго

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14.10.2022, 14:49
Канада и Великобритания предоставили гарантии по кредитам ЕБРР для Нафтогаза и Укрэнерго - Фото
Фото: ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития объявил о получении государственных гарантий от Канады и Великобритании под кредиты на общую сумму 90,9 млн евро для Нафтогаза Украины и Укрэнерго, говорится на сайте ЕБРР.

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Канада поддержала кредит ЕБРР на 300 млн евро, предназначенных для закупки Нафтогазом природного газа в отопительный сезон. Гарантийный взнос Канады – 36,5 млн евро.

"Канада твердо убеждена, что Украина должна выиграть эту войну, чтобы защитить свой суверенитет, демократию и основанный на правилах международный порядок", – заявила возглавляющая министерство финансов Канады Христя Фриланд.

Параллельно Великобритания предоставляет гарантию в размере 54,4 млн евро для обеспечения ликвидности для Укрнерего. Общий размер кредита составляет 97,3 млн, то есть британское правительство возьмет на себя погашение большей части суммы, если у Укрэнерго будут проблемы с обслуживанием долга.

"Эти деньги помогут поддерживать свет в домах по всей Украине в ближайшие месяцы и помогут собрать жизненно важные средства для правительства Украины, которое продолжает борьбу с незаконным вторжением Путина", – заявил министр финансов Великобритании Кваси Квартенг.

Андрій Водяний
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Великобритания ЕБРР канада Укрэнерго Нафтогаз Украины
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