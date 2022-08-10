Держатели евробондов Укрэнерго и Укравтодора согласились отстрочить выплаты на два года

Держатели еврооблигаций государственного агентства автомобильных дорог Укравтодора и НЭК "Укрэнерго" согласились на отсрочку выплат на два года.

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Держатели еврооблигаций государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) и НЭК "Укрэнерго" согласились на отсрочку выплат процентов и перенос срока погашения на два года. Об этом сообщили на сайте Лондонской биржи.

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Укравтодор и Укрэнерго сообщили в среду, 10 августа, что они получили необходимые согласия от держателей их ценных бумаг на отсрочку выплат процентов и перенос срока погашения на два года.

Ранее НЭК "Укрэнерго" предложила инвесторам изменить условия выпуска "зеленых" еврооблигаций устойчивого развития на сумму $825 млн с доходностью 6,875% со сроком погашения в ноябре 2026 года. Предлагалось отсрочить купонные выплаты по еврооблигациям, а также перенести дату погашения еврооблигаций на 24 месяца – на ноябрь 2028 года.

Укравтодор также попросил держателей еврооблигаций об отсрочке выплат на два года до 24 декабря 2024 года. Укравтодор разместил дебютный семилетний выпуск еврооблигаций на $700 млн под 6,25% годовых в июне 2021 года.

20 июля Кабмин поручил Минфину начать переговоры с инвесторами об отсрочке платежей по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варантам – на один год.

9 августа владельцы государственных деривативов Украины, также известных как ВВП-варранты, согласились на реструктуризацию.

10 августа Украина получила согласия владельцев еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года.

Украина второй раз вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга.

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