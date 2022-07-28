Укрэнерго обратилось к инвесторам об отсрочке выплат по "зеленым" еврооблигациям

НЭК "Укрэнерго" предложила инвесторам изменить условия выпуска "зеленых" еврооблигаций устойчивого развития на сумму $825 млн с доходностью 6,875% со сроком погашения в ноябре 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предлагается отсрочить купонные выплаты по еврооблигациям, а также перенести дату погашения еврооблигаций на 24 месяца – на ноябрь 2028 года.

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Отсрочка уплаты этих сумм позволит Укрэнерго обеспечить надлежащий уровень ликвидности в сложившейся сложной ситуации и получить возможность направить необходимые средства в поддержку энергетического сектора Украины в условиях неспровоцированной военной агрессии со стороны РФ, говорится в сообщении.

После изменения указанных условий выпуска еврооблигаций все обязательства Укрэнерго по ним будут и дальше полностью гарантироваться государством, уверяют в компании.

Кроме того, Укрэнерго просит инвесторов одобрить решение о переносе сроков рассмотрения выполнения целей устойчивого развития и добавить возможность корректировать эти цели с учетом последствий войны.

Инвесторам, держащим в своих портфелях "зеленые" еврооблигации устойчивого развития Укрэнерго, в срок до 9 августа 2022 года будет предложено согласиться с изменениями.

Это предложение будет объединено с предложением для инвесторов по еврооблигациям Украины от 20 июля 2022 года через активацию Положения о коллективных действиях (collective action causas – CACs).

20 июля Кабмин поручил Минфину начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей.

26 июля Кабмин предложил инвесторам в облигации Укравтодора и Укрэнерго отсрочить выплату процентов по ним минимум на два года.

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Роман Брыль

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