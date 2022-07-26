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Кабмин просит у кредиторов Укравтодора и Укрэнерго отсрочки на два года по выплате долгов

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 18:49
Кабмин просит у кредиторов Укравтодора и Укрэнерго отсрочки на два года по выплате долгов - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров предложил инвесторам в облигации Укравтодора и Укрэнерго отсрочить выплату процентов по ним минимум на два года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.  

В частности, правительство приняло документы, которыми предлагает владельцам облигаций Укравтодора на $700 млн отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года. 

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Также предложено владельцам ценных бумаг Укрэнерго на $825 млн отсрочить выплаты на два года. 

"Сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд: финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры", – прокомментировал премьер. 

В Кабмине ожидают, что кредиторы поддержат обращение Украины.  

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Роман Брыль
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