Кабмин просит у кредиторов Укравтодора и Укрэнерго отсрочки на два года по выплате долгов

Кабинет министров предложил инвесторам в облигации Укравтодора и Укрэнерго отсрочить выплату процентов по ним минимум на два года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, правительство приняло документы, которыми предлагает владельцам облигаций Укравтодора на $700 млн отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года.

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Также предложено владельцам ценных бумаг Укрэнерго на $825 млн отсрочить выплаты на два года.

"Сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд: финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры", – прокомментировал премьер.

В Кабмине ожидают, что кредиторы поддержат обращение Украины.

11 июля Нафтогаз Украины за восемь дней до уплаты $350 млн по евробондам обратился к своим инвесторам с просьбой о реструктуризации долга.

20 июля Кабмин поручил Минфину начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей.

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Роман Брыль

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