"Эффект домино". Кризис зомби-трастов распространился из Лихтенштейна на другие офшоры

Проблема российских зомби-трастов распространилась из Лихтенштейна на другие офшоры: Британские Виргинские острова, Багамы и Каймановы острова, сообщила во вторник газета Financial Times.

Кризис связан с массовым отказом доверенных лиц и директоров лихтенштейнских трастов от управления российскими активами из-за опасений вторичных санкций. Это оставило большое количество юридических структур в "замороженном состоянии" – формально они существуют, но фактически не функционируют из-за отсутствия руководства.

Правительство Лихтенштейна настаивает, что проблема под контролем, называя цифру в 218 российских структур, 71 из которых осталась без руководства. Однако юристы считают, что реально речь идет о 800 зомби-трастах.

Парализованные лихтенштейнские трасты создали проблемы дочерним компаниям в других офшорных зонах. Без указаний из Лихтенштейна они не могут платить регистрационные сборы, принимать инвестиционные решения и даже выплачивать зарплаты работникам.

"Существует эффект домино, вызванный многоуровневой структурой этих трастов. Неэффективное управление этими осиротевшими структурами будет иметь последствия далеко за пределами Лихтенштейна – речь идет не только о выплатах, но и о возможности вести диалог с людьми, от которых зависят инвестиционные решения по активам. Для Лихтенштейна очень важно, как именно он справится с этой ситуацией и решит ее", – сказал Йоханнес Гассер, партнер юридической фирмы Gasser Partner, одной из крупнейших в Лихтенштейне.