"Никогда такого не видел". В Лихтенштейне насчитали 800 связанных с Россией зомби-трастов

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Власти Лихтенштейна создали специальную рабочую группу для решения проблемы зомби-трастов, сообщила Financial Times.

Страна оказалась перед угрозой серьезного финансового кризиса из-за массовой отставки руководителей трастов и фондов, связанных с российскими активами.

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Проблема возникла после усиления санкционного давления со стороны США.

За последние полгода сотни доверительных управляющих и директоров подали в отставку, опасаясь американских санкций. Это оставило около 800 юридических структур в "замороженном состоянии" – формально они существуют, но фактически не функционируют из-за отсутствия руководства.

Кризис затронул трасты с активами на миллиарды долларов: яхтами, самолетами, недвижимостью и наличными деньгами. Большинство этих структур принадлежат не подпадающим под санкции российским гражданам, проживающим во Франции, Италии, Дубае и других странах.

"Мы говорим о многомиллиардных зомби-трастах без управления. И решения пока нет. Я никогда ничего подобного не видел", – сказал один юрист из Вадуца, среди клиентов которого есть несколько пострадавших трастов.

Проблема началась, когда США предупредили Лихтенштейн о возможных вторичных санкциях против местных финансовых учреждений, работающих с российскими клиентами. Финансовый регулятор княжества (FMA) ответил политикой "нулевой терпимости", посоветовав компаниям разорвать отношения с проблемными клиентами.

Без быстрого решения проблема может распространиться на весь финансовый сектор страны, который является основой экономики Лихтенштейна.

Министерство юстиции работает над поиском ликвидаторов и назначением новых руководителей для "осиротевших" структур, но процесс осложняется правовыми ограничениями и риском дальнейших санкций.