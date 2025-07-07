"Никогда такого не видел". В Лихтенштейне насчитали 800 связанных с Россией зомби-трастов
Власти Лихтенштейна создали специальную рабочую группу для решения проблемы зомби-трастов, сообщила Financial Times.
Страна оказалась перед угрозой серьезного финансового кризиса из-за массовой отставки руководителей трастов и фондов, связанных с российскими активами.
Проблема возникла после усиления санкционного давления со стороны США.
За последние полгода сотни доверительных управляющих и директоров подали в отставку, опасаясь американских санкций. Это оставило около 800 юридических структур в "замороженном состоянии" – формально они существуют, но фактически не функционируют из-за отсутствия руководства.
Кризис затронул трасты с активами на миллиарды долларов: яхтами, самолетами, недвижимостью и наличными деньгами. Большинство этих структур принадлежат не подпадающим под санкции российским гражданам, проживающим во Франции, Италии, Дубае и других странах.
"Мы говорим о многомиллиардных зомби-трастах без управления. И решения пока нет. Я никогда ничего подобного не видел", – сказал один юрист из Вадуца, среди клиентов которого есть несколько пострадавших трастов.
Проблема началась, когда США предупредили Лихтенштейн о возможных вторичных санкциях против местных финансовых учреждений, работающих с российскими клиентами. Финансовый регулятор княжества (FMA) ответил политикой "нулевой терпимости", посоветовав компаниям разорвать отношения с проблемными клиентами.
Без быстрого решения проблема может распространиться на весь финансовый сектор страны, который является основой экономики Лихтенштейна.
Министерство юстиции работает над поиском ликвидаторов и назначением новых руководителей для "осиротевших" структур, но процесс осложняется правовыми ограничениями и риском дальнейших санкций.
- В начале июня стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear принял решение выплатить 3 млрд евро из замороженных российских средств западным инвесторам, которые понесли убытки из-за ареста их денег в России.