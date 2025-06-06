"Это не справедливость". Украина возмущена выплатой инвесторам 3 млрд евро из активов РФ

Если частные инвесторы получат компенсацию раньше Украины, это не будет справедливостью, заявили в Офисе президента

Фото: пресс-служба Офиса президента

Украина недовольна решением бельгийского депозитария Euroclear выплатить 3 млрд евро из замороженных российских средств западным инвесторам, понесшим убытки из-за ареста их денег в России. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра в комментарии Reuters сказала, что это посылает ошибочный сигнал и угрожает ослабить позицию Европы в отношениях с Россией.

"Если частные инвесторы получат компенсацию раньше жертв войны, это не будет справедливостью", – сказала она.

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По состоянию на март 2025 года Euroclear хранил 195 млрд евро наличных денег, в основном это были средства российского центрального банка, но также и средства российских компаний. Именно из последней категории и были выплачены эти 3 млрд евро.

Украина считает, что подобные действия создают впечатление непоследовательности Евросоюза в противостоянии с Россией.

"Международное право требует, чтобы агрессор полностью возместил ущерб жертве, а не инвесторам, которые... вошли в юрисдикцию высокого риска", — сказала Мудра.

Украинские должностные лица, пишет агентство, опасаются, что такая выплата может помешать использованию всего пула российских суверенных активов для восстановления и защиты Украины.

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Мудра предостерегла, что если деньги вернутся в Россию, они "превратятся в танки, ракеты, дроны, обучение новых войск".

Решение Euroclear вызвало критику и за границей. Джейкоб Киркегаард (Jacob Kirkegaard), эксперт по санкциям американского аналитического центра "Институт международной экономики Петерсона", назвал "ошеломляющим то, что приоритетом является возмещение корпоративных интересов, а не расходование денег на защиту Украины".

Хотя резервы центрального банка остались неприкосновенными, выплата создает неприятный для Украины прецедент.