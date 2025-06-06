"Это не справедливость". Украина возмущена выплатой инвесторам 3 млрд евро из активов РФ
Украина недовольна решением бельгийского депозитария Euroclear выплатить 3 млрд евро из замороженных российских средств западным инвесторам, понесшим убытки из-за ареста их денег в России. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра в комментарии Reuters сказала, что это посылает ошибочный сигнал и угрожает ослабить позицию Европы в отношениях с Россией.
"Если частные инвесторы получат компенсацию раньше жертв войны, это не будет справедливостью", – сказала она.
По состоянию на март 2025 года Euroclear хранил 195 млрд евро наличных денег, в основном это были средства российского центрального банка, но также и средства российских компаний. Именно из последней категории и были выплачены эти 3 млрд евро.
Украина считает, что подобные действия создают впечатление непоследовательности Евросоюза в противостоянии с Россией.
"Международное право требует, чтобы агрессор полностью возместил ущерб жертве, а не инвесторам, которые... вошли в юрисдикцию высокого риска", — сказала Мудра.
Украинские должностные лица, пишет агентство, опасаются, что такая выплата может помешать использованию всего пула российских суверенных активов для восстановления и защиты Украины.
Мудра предостерегла, что если деньги вернутся в Россию, они "превратятся в танки, ракеты, дроны, обучение новых войск".
Решение Euroclear вызвало критику и за границей. Джейкоб Киркегаард (Jacob Kirkegaard), эксперт по санкциям американского аналитического центра "Институт международной экономики Петерсона", назвал "ошеломляющим то, что приоритетом является возмещение корпоративных интересов, а не расходование денег на защиту Украины".
Хотя резервы центрального банка остались неприкосновенными, выплата создает неприятный для Украины прецедент.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Украина надеется на доступ к "телу" замороженных активов России в 2026 году.