"Це не буде справедливістю". Україна обурена виплатою інвесторам 3 млрд євро з активів РФ
Україна незадоволена рішенням бельгійського депозитарія Euroclear виплатити 3 млрд євро із заморожених російських коштів західним інвесторам, які зазнали збитків через арешт їхніх грошей у Росії. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в коментарі Reuters сказала, що це посилає хибний сигнал та загрожує послабити позицію Європи у відносинах із Росією.
"Якщо приватні інвестори отримають компенсацію раніше за жертв війни, це не буде справедливістю", – сказала вона.
Станом на березень 2025 року Euroclear зберігав 195 млрд євро готівки, переважно це були кошти російського центрального банку, але також і кошти російських компаній. Саме з останньої категорії й були виплачені ці 3 млрд євро.
Україна вважає, що такі дії створюють враження непослідовності Євросоюзу у протистоянні з Росією.
"Міжнародне право вимагає, щоб агресор повністю відшкодував збитки жертві, а не інвесторам, які... увійшли до юрисдикції високого ризику", – сказала Мудра.
Українські посадові особи, пише агентство, побоюються, що така виплата може завадити використанню всього пулу російських суверенних активів для відбудови та захисту України.
Мудра застерегла, що якщо гроші повернуться до Росії, вони "перетворяться на танки, ракети, дрони, навчання нових військ".
Рішення Euroclear викликало критику і за кордоном. Джейкоб Кіркегаард (Jacob Kirkegaard), експерт із санкцій американського аналітичного центру "Інститут міжнародної економіки Петерсона", назвав "приголомшливим те, що пріоритетом є відшкодування корпоративних інтересів, а не витрачання грошей на захист України".
Хоча резерви центрального банку залишилися недоторканими, виплата створює неприємний для України прецедент.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Україна сподівається на доступ до "тіла" заморожених активів Росії у 2026 році.