"Це не буде справедливістю". Україна обурена виплатою інвесторам 3 млрд євро з активів РФ

Якщо приватні інвестори отримають компенсацію раніше за Україну, це не буде справедливістю, заявили в Офісі президента

Фото: пресслужба Офісу президента

Україна незадоволена рішенням бельгійського депозитарія Euroclear виплатити 3 млрд євро із заморожених російських коштів західним інвесторам, які зазнали збитків через арешт їхніх грошей у Росії. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в коментарі Reuters сказала, що це посилає хибний сигнал та загрожує послабити позицію Європи у відносинах із Росією.

"Якщо приватні інвестори отримають компенсацію раніше за жертв війни, це не буде справедливістю", – сказала вона.

Читайте також Що являють собою російські активи в світі і як їх конфіскувати

Станом на березень 2025 року Euroclear зберігав 195 млрд євро готівки, переважно це були кошти російського центрального банку, але також і кошти російських компаній. Саме з останньої категорії й були виплачені ці 3 млрд євро.

Україна вважає, що такі дії створюють враження непослідовності Євросоюзу у протистоянні з Росією.

"Міжнародне право вимагає, щоб агресор повністю відшкодував збитки жертві, а не інвесторам, які... увійшли до юрисдикції високого ризику", – сказала Мудра.

Українські посадові особи, пише агентство, побоюються, що така виплата може завадити використанню всього пулу російських суверенних активів для відбудови та захисту України.

Читайте також НБУ: конфіскація російських активів сильно не вплине на роль євро у світі

Мудра застерегла, що якщо гроші повернуться до Росії, вони "перетворяться на танки, ракети, дрони, навчання нових військ".

Рішення Euroclear викликало критику і за кордоном. Джейкоб Кіркегаард (Jacob Kirkegaard), експерт із санкцій американського аналітичного центру "Інститут міжнародної економіки Петерсона", назвав "приголомшливим те, що пріоритетом є відшкодування корпоративних інтересів, а не витрачання грошей на захист України".

Хоча резерви центрального банку залишилися недоторканими, виплата створює неприємний для України прецедент.