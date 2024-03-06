Египет девальвировал свою валюту на 40%. Курс доллара подскочил с 31 фунта почти до 50
Центральный банк Египта в среду перешел от фиксированного к гибкому валютному курсу, после чего египетский фунт девальвировал на 40%. Об этом сообщается на его сайте.
Девальвация произошла в рамках договоренностей с Международным валютным фондом – это было ключевое требование, чтобы получить кредитную помощь от Фонда. На сайте МВФ сообщается, что ее размер может увеличиться с $3 млрд до $8 млрд.
Переход к гибкому курсообразованию призван ликвидировать разрыв между официальным и "черным" курсом, а также возобновить нормальную работу межбанковского рынка.
"Режим гибкого обменного курса поможет Египту справиться с внешними потрясениями и поддержит решение властей со временем перейти к полноценному режиму инфляционного таргетирования", — говорится в сообщении МВФ.
- В 2023 году Турция обошла Египет среди главных направлений для туристов из Украины.