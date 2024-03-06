Єгипет девальвував свою валюту на 40%. Курс долара підскочив з 31 фунта майже до 50

Центробанк Єгипту відпустив національну валюту у вільне плавання, після чого вона різко девальвувала

Фото: depositphotos.com

Центральний банк Єгипту в середу перейшов від фіксованого до гнучкого валютного курсу, після чого єгипетський фунт девальвував на 40%. Про це повідомляється на його сайті.

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Курс долара, який в Єгипті майже рік штучно утримували на рівні трохи менше ніж 31 EGP/USD, відразу підскочив до 49,45 EGP/USD.

Джерело: Google Фінанси

Девальвація відбулася в межах домовленостей з Міжнародним валютним фондом – це була ключова вимога, щоб отримати кредитну допомогу від Фонду. На сайті МВФ повідомляється, що її розмір може збільшитися з $3 млрд до $8 млрд.

Перехід до гнучкого курсоутворення має ліквідувати розрив між офіційним і "чорним" курсом та відновити нормальну роботу міжбанківського ринку.

"Режим гнучкого обмінного курсу допоможе Єгипту впоратися з зовнішніми потрясіннями та підтримає рішення влади з часом перейти до повноцінного режиму інфляційного таргетування", – йдеться в повідомленні МВФ.