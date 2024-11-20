ЕИБ дает 14,5 млн евро на водоотвод в Николаеве и уличное освещение в Днепре

Европейский инвестиционный банк выделил 14,5 млн евро на улучшение муниципальной инфраструктуры в пострадавших от войны городах Николаеве и Днепре

Днепр (Фото: Depositphotos)

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) продолжает помогать Украине в восстановлении критической инфраструктуры, выделив 14,5 млн евро на модернизацию муниципальных проектов в Николаеве и Днепре. Это часть пакета экстренной помощи "Солидарность с Украиной", в рамках которого с 2022 года страна уже получила более 2 млрд евро, сообщает пресс-служба банка.

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Николаев: восстановление водоснабжения

Николаев получит 7,8 млн евро на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, подвергшихся значительным разрушениям из-за обстрелов. Работы помогут городу отвечать украинским и европейским стандартам в сфере очистки сточных вод, повысить устойчивость системы к будущим вызовам и решить проблему нехватки воды.

Городской голова Александр Сенкевич подчеркнул: "Николаев сталкивается с неотложными вызовами в обеспечении водоснабжения и водоотведения. Благодаря поддержке ЕИБ мы сможем ускорить восстановление инфраструктуры и улучшить доступ к воде для жителей города".

Днепр: модернизация освещения

Днепр получит 6,7 млн евро для обновления уличного освещения. Старые натриевые лампы будут заменены на энергоэффективные LED-системы, что снизит потребление энергии, сократит затраты на обслуживание и повысит безопасность на дорогах.

Городской голова Борис Филатов отметил: "Несмотря на постоянные обстрелы, наша задача — обеспечить нормальную жизнь в городе. Благодаря поддержке ЕИБ мы сможем сделать наши улицы более безопасными и уменьшить затраты на энергию".