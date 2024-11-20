ЄІБ дає 14,5 млн євро на водовідведення у Миколаєві та вуличне освітлення у Дніпрі
Дніпро (Фото: Depositphotos)

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) продовжує допомагати Україні у відновленні критичної інфраструктури, виділивши 14,5 млн євро на модернізацію муніципальних проєктів у Миколаєві та Дніпрі. Це частина пакета екстреної допомоги "Солідарність з Україною", у межах якого з 2022 року країна вже отримала понад 2 млрд євро, інформує пресслужба банку.

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Миколаїв: відновлення водопостачання

Миколаїв отримає 7,8 млн євро на реконструкцію та модернізацію систем водопостачання й водовідведення, які зазнали значних руйнувань через обстріли. Роботи допоможуть місту відповідати українським та європейським стандартам у сфері очищення стічних вод, підвищити стійкість системи до майбутніх викликів і розв'язати проблему нестачі води.

Міський голова Олександр Сєнкевич наголосив: "Миколаїв стикається з нагальними викликами у забезпеченні водопостачання та водовідведення. Завдяки підтримці ЄІБ ми зможемо прискорити відновлення інфраструктури й покращити доступ до води для мешканців міста".

Дніпро: модернізація освітлення

Дніпро отримає 6,7 млн євро для оновлення вуличного освітлення. Старі натрієві лампи будуть замінені на енергоефективні LED-системи, що зменшить споживання енергії, скоротить витрати на обслуговування й підвищить безпеку на дорогах.

Міський голова Борис Філатов зазначив: "Попри постійні обстріли, наше завдання — забезпечити нормальне життя в місті. Завдяки підтримці ЄІБ ми зможемо зробити наші вулиці безпечнішими та зменшити витрати на енергію".

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