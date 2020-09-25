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ЕИБ даст кредит на 300 млн евро на энергоэффективнось общественных зданий в Украине

25.09.2020, 18:24
ЕИБ даст кредит на 300 млн евро на энергоэффективнось общественных зданий в Украине - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности, который предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных заведений и больниц. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ориентировочная общая стоимость проекта - 407 млн ​​евро, в то время как инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.

Ранее ЕИБ подписал соглашение о проекте энергоэффективности общественных зданий с Министерством развития общин и территорий. Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность 1000 зданий, а также сократить выбросы CO2 на 1 млн тонн.

Осуществлять термомодернизацию будут путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции, освещения и т.д.

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Сергей Чигирь
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