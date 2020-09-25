ЕИБ даст кредит на 300 млн евро на энергоэффективнось общественных зданий в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности, который предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных заведений и больниц. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ориентировочная общая стоимость проекта - 407 млн ​​евро, в то время как инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.

Ранее ЕИБ подписал соглашение о проекте энергоэффективности общественных зданий с Министерством развития общин и территорий. Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность 1000 зданий, а также сократить выбросы CO2 на 1 млн тонн.

Осуществлять термомодернизацию будут путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции, освещения и т.д.

В июле ЕИБ выделит 50 млн евро на расширение UNIT.City Хмельницкого.

В августе Украина получила от ЕИБ 450 млн евро на ремонт дороги Киев-Одесса и строительство объездной Львова.

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Сергей Чигирь

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