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Экономические последствия войны в Украине ощутит весь мир – глава Всемирного банка

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 18:22
Экономические последствия войны в Украине ощутит весь мир – глава Всемирного банка - Фото
Дэвид Малпасс (Фото: David Malpass/Twitter)

Война в Украине вызовет огромные экономические проблемы, которые будут ощутимы во всем мире. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в комментарии британской ВВС. 

Война в Украине происходит в период высокого уровня мировой инфляции и дальнейший рост цен на энергоносители особенно ударит по беднейшим странам, считает президент Всемирного банка. 

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Второй большой проблемой будет дальнейший рост цен на продовольствие, которые до этого находились и так на рекордно высоких уровнях.

Дэвид Малпасс напомнил, что и Украина, и Россия являются крупными производителями зерна. По данным JP Morgan, около 30% мирового производства пшеницы приходится на Украину и Россию.

Кроме того, Украина является крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла (Россия – на втором месте). Итого они производят до 60% подсолнечного масла в мире. По данным Чикагской биржи, цены на пшеницу достигли 14-летнего максимума.

"Быстро решить вопрос с потерей этих поставок просто невозможно, и это будет дополнительно давить на цены", – уверен Дэвид Малпасс.

То же касается поставок российских энергоносителей в Европу. Около 39% электроэнергии на европейских станциях производится из ископаемого топлива, а Россия является самым крупным поставщиком нефти и газа на европейский рынок.

Со временем европейцы перейдут на альтернативные источники топлива, а Путин "может навсегда потерять целые рынки", что лишит его значительной доли доходов на финансирование агрессии и значительно ухудшит жизнь рядовых россиян, добавил глава Всемирного банка.

Дэвид Малпасс также выразил опасение, что война будет иметь долгосрочные негативные последствия для достижений реформ, проводимых Украиной, и эффект от которых уже испытывали украинцы.

Во избежание этого Всемирный банк уже работает над пакетом помощи Украине в $350 млн, который будет одобрен в течение нескольких следующих дней.

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Роман Брыль
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война в украине Всемирный банк экономический кризис Дэвид Малпасс
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