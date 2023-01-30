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Украина сейчас переживает сверхтяжелые времена. Вооруженная агрессия наносит большой вред, что будет отражаться на экономическом положении еще много лет. Но для того, чтобы послевоенное экономическое восстановление происходило как можно скорее, нужно уже сегодня смотреть в будущее.

Едва ли не главным фактором будет то, останется ли после войны Российская Федерация как единое государство. Одним из негативных факторов будет полное отсутствие транзита из Китая и Средней Азии в Европу. Также хозяйствующие субъекты, имевшие экономические отношения с Россией, будут вынуждены окончательно прекратить свое существование или найти новые рынки сбыта.

Очень актуальным является вопрос восстановления послевоенного Донбасса. Часть предприятий вывезена в Россию, часть угольных шахт затоплена, но главные потери, которые понес Донбасс – человеческие. К тому же восстанавливать Донбасс в довоенном виде, где многие предприятия поддерживались постоянными дотациями из Госбюджета Украины, экономической целесообразности нет. Также есть вопросы экологического характера. Многие предприятия вносили весомый вклад в загрязнение окружающей среды.

Мы не приводим здесь ни одной цифры, поскольку неизвестна точка, на которой окажется украинская экономика в день завершения войны, но уже сейчас можно попытаться осуществить отдельные проекты планирования послевоенного экономического развития.

В первую очередь нужно определить главные отрасли, которые будут развиваться в Украине. Будет ли развиваться машиностроение, производство электроники, легкая промышленность и другие? Будет ли Украина привлекательна для иностранных туристов? По нашему мнению, будущую экономическую модель Украины нужно составлять с учетом обретения Украиной полноправного членства в Евросоюзе, а также учитывая, что Беларусь станет полноправным членом европейского сообщества, а Российская Федерация будет демилитаризована и прекратит свое существование в нынешних границах. В противном случае Украину ожидают большие затраты на оборону, а о мощных инвестициях не может быть и речи.

Следовательно, первым этапом должно быть прогнозирование модели будущего экономического развития Украины. Эта модель должна включать прежде всего экономико-математическое моделирование межотраслевой структуры хозяйства по образцу, например модели Василия Леонтьева "издержки-выпуск". Такая модель должна быть разработана в год, 3, 5, 10 и 20 лет с учетом различных вариантов развития экономической

ситуации в мире. Особое внимание следует уделить таким территориям, как Донбасс и Крым. Новым направлением сферы услуг на Донбассе может стать военный туризм – посещение бывших зон боевых действий. Но надолго ли это будет привлекательным для иностранных туристов – трудно сказать. Что касается Крыма – ситуация несколько иная. На полуостров прекратится поток туристов из страны-агрессора. Альтернативу российским туристам найти сложно, учитывая значительное количество европейских курортов с подобными или лучшими условиями. Частичным выходом может стать создание Восточно-европейской игорной зоны на Южном побережье Крыма. С частичным оптимизмом можно определить, что возвращение Крыма в состав Украины и экономическое развитие на полуострове возможно только в случае краха России и прекращения ее существования в нынешнем виде. Тогда все проблемы Крыма будут решены.

При составлении прогноза развития экономики Украины необходимо учитывать современный профессиональный уровень рабочей силы Украины. Значительная часть работников в Украине получают заработную плату неофициально, но учитывая наш опыт работы за последние 10 лет, составить определенную картину можно. Дополнительным осложнением является то, что часть человеческих ресурсов будет потеряна из-за войны, а уехавшая часть населения может не вернуться. Возникнет дефицит по специальностям, на которые есть спрос с ЕС. Как следствие, в Украине будет существовать дефицит одних специальностей и переизбыток других.

В результате военной агрессии около 35-40% украинцев потеряли работу, а 40% не уверены, что смогут вернуться на прежнее место работы. Поэтому значительная часть населения будет вынуждена пройти переквалификацию. Особенно это будет актуально для участников боевых действий. Поэтому крайне актуально адаптировать защищающих страну к мирной жизни. Для участников боевых действий государство должно обеспечить бесплатное обучение новой профессии. Также должно быть одноразовое льготное получение новой квалификации для всех желающих (50% стоимости компенсирует государство, остальное – беспроцентный кредит на 1 год). Источником средств, направленных на компенсацию затрат на обучение, должны стать репарации от России. До их получения могут мспользоваться, например, кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития.

Также важным направлением деятельности на рынке оплаты труда должна стать скорая подготовка квалифицированных наставников для реализации программ по переквалификации населения. Финансирование переквалификации должно происходить за счет внешних ссуд и грантов, которые будут погашены за счет репараций.

Важно отметить, что уровень оплаты труда на Украине после войны не будет существенно отличаться от стран ЕС. Свободное перемещение рабочей силы достаточно быстро повысит оплату труда на уровень стран-соседей. Это может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности Украины, поскольку теряется один из главных стимулов для инвесторов – наличие дешевой рабочей силы. Для удешевления общих затрат можно произвести несколько стимулов. Например, если уровень оплаты труда превышает 8 минимальных зарплат, налог с доходов с суммы превышения целесообразно установить на уровне 10%, при этом не должно быть никаких начислений или отчислений с суммы такого превышения. Отдельные льготы нужно будет установить для участников боевых действий. Для лиц, получивших инвалидность – единый соцвзнос может быть отменен, а доходы будут облагаться налогом по ставке на уровне 25% от обычной. Для остальных участников боевых действий соцвзнос берется по ставке на уровне 25% от обычной, а налог с доходов – по ставке на уровне 50% от обычной.

Одним из главных работодателей должно стать государство. После войны нужно будет восстанавливать инфраструктуру. В связи с дефицитом государственного и местного бюджетов Украины, такие программы должны финансироваться за счет внешних заимствований аналогично программе подготовки наставников.

Также после военной победы Украины целесообразно привлечь к восстановлению страны граждан других стран. В настоящее время в Америке, странах Евросоюза и Израиля проживает значительное количество бывших эмигрантов из Украины. Они имеют близкий к украинцам менталитет и квалификацию, необходимую при восстановлении украинской экономики. Для привлечения таких лиц необходимо создать ряд условий: льготное налогообложение доходов, пониженную ставку по ипотеке и упрощенную возможность получения гражданства Украины без потери существующего гражданства (РАЗРЕШИТЬ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО). В любом случае, после войны квалифицированной рабочей силы трудоспособного возраста в Украине останется меньше, чем было до войны. Необходимо сделать все, чтобы как можно больше людей, особенно в возрасте до 35 лет, в дальнейшем окончательно закрепилось в Украине. Это важно, поскольку Украина – одна из самых проблемных в демографическом отношении стран Европы.

В результате демографических проблем в 90-х годах поколение, рожденное в 90-х (находящееся в наиболее детородном возрасте), а также позже, значительно меньше поколения, рожденного в 70-х годах. Главной причиной снижения рождаемости является необходимость участия женщин в рынке труда, поэтому надеяться на рост рождаемости не приходится. Но отдельные меры по стимулированию рождаемости необходимы. В частности, целесообразно рассмотреть предоставление бесплатного жилья для женщин, которые будут рожать второго ребенка после 40 лет (2-комнатная квартира) или третьего ребенка (трехкомнатная квартира). Во избежание случаев, когда мать отказывается от новорожденного ребенка, целесообразно предоставлять такое жилье без права приватизации до момента, когда ребенку исполнится 18 лет и он подтвердит, что не имеет претензии к его воспитанию. Решит ли это демографическую проблему? В полной мере нет, но определенное смягчение и увеличение рождаемости среди граждан Украины может повлечь за собой.