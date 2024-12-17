Экономика Аргентины официально вышла из рецессии

Ожидается, что экономика Аргентины будет расти в 2025 году, хотя и медленнее, чем в 2024 году

Хавьер Милей. Фото: ЭРА

Аргентина официально вышла из глубокой рецессии в третьем квартале 2024 года, что стало важным этапом в усилиях президента-либертарианца Хавьера Милея по преодолению продолжительного экономического кризиса, пишет Financial Times.

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По данным национального статистического агентства, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 3,9% с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом. Это первый квартал роста с момента вхождения Аргентины в рецессию в конце 2023 года. В 2023 году ВВП сократился на 2,1%.

Президент Хавьер Милей, занимающий должность уже год, провел жесткие реформы, включая масштабные сокращения государственных расходов и дерегуляцию.

Реформы сделали Милея популярным среди глобальных правых лидеров, включая Дональда Трампа и Илона Маска, и усилили доверие инвесторов. В понедельник суверенные облигации Аргентины выросли в цене, а премия за риск над облигациями США снизилась до 677 базисных пунктов по сравнению с более чем 2 000 во время прихода Милея к власти.

Хотя по прогнозам JPMorgan в текущем году экономика Аргентины сократится на 3%, в 2025 году ожидается рост на 5,2%. Это позволит вернуть уровень ВВП на душу населения к показателям 2021 года.

Рост экономики в третьем квартале обусловлен восстановлением потребительских расходов, капитальных инвестиций, а также сильным экспортом в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. Однако сферы производства и строительства остаются в сложном состоянии.

Аналитики предупреждают, что для удержания популярности накануне промежуточных выборов 2025 года Милей должен обеспечить устойчивый рост, который повысит уровень жизни аргентинцев.

Ожидается, что экономика Аргентины будет расти в 2025 году, хотя и медленнее, чем в 2024-м. По словам Себастьяна Менескальди, директора консалтинговой компании EcoGo, рост в 5% будет иметь неравномерное влияние на разные отрасли и группы работников.

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Крупнейшим должником МВФ на протяжении многих лет остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на $57 млрд. Однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере $44 млрд. Сегодня обязательства Аргентины составляют $40,94 млрд.