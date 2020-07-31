Экономика ЕС упала до рекордного уровня за последние 25 лет

ВВП Евросоюза во втором квартале сократилась на 14,4% в годовом выражении, что является рекордом с 1995 года, сообщается в пресс-релизе Евростата.

По сравнению с первым кварталом ВВП упал на 11,9%, в зоне евро ВВП сократился на 15% в годовом выражении, в квартальном — на 12,1%.

Для сравнения, в первом квартале в ЕС экономика сократилась на 3,2%, в зоне евро — на 3,6%. Следующая оценка ВВП Евросоюза будет опубликована 14 августа.

Пока это предварительные оценки ВВП, в дальнейшем они будут пересмотрены в связи с мерами по борьбе с COVID-19, говорится в сообщении.

По предварительным данным Министерства торговли США, ВВП страны во втором квартале упал на 9,5% по сравнению с первым. В годовом исчислении это дает исторически беспрецедентное падение на 32,9%.

Экономика США завершила самое продолжительное развитие в истории в феврале и вступила в рецессию в результате пандемии коронавируса. США выдели на поддержку экономики несколько триллионов долларов. В первом квартале ВВП США упал на 4,8%. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае.

По данным Всемирного банка, в 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2% из-за пандемии COVID-19.

10 июня Министерство финансов США, заявило, что американская экономика начинает восстанавливаться после резкого спада из-за пандемии COVID -19.

Сергей Чигирь

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