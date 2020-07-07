Экономика еврозоны погрузится в более глубокую рецессию - Еврокомиссия

Еврокомиссия ухудшила прогноз падения экономики еврозоны. Больше всех пострадают Франция, Италия и Испания

Экономика еврозоны в этом году погрузится в более глубокую рецессию, а восстановление в 2021 году будет менее резким, чем предполагалось ранее. Такой прогноз обнародовала Еврокомиссия во вторник, сообщает Reuters.

Ожидается, что больше всего от пандемии COVID-19 пострадают Франция, Италия и Испания.

Еврокомиссия сообщила, что экономика еврозоны в этом году сократится на рекордные 8,7%, а в 2021 году вырастет на 6,1%. В начале мая Еврокомиссия прогнозировала снижение ВВП в этом году на 7,7% и рост на 6,3% в 2021 году.

Также Еврокомиссия планирует пересмотреть предыдущие прогнозы из-за менее быстрого, чем ожидалось, снятия карантинных мер в странах еврозоны.

Исполнительный орган ЕС значительно сократил прежние прогнозы для Франции, Италии и Испании - трех стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Теперь ожидается снижения ВВП каждой из них в этом году более чем на 10%.

Крупнейшая экономика еврозоны, Германия, где масштабное тестирование помогло ограничить смертность, как ожидается, сократится в 2020 году на 6,3%, что меньше майского прогноза в 6,5%. Тем не менее восстановление экономики Германии в 2021 году, вероятно, будет менее выраженным, чем прогнозировалось ранее.

Эксперты Всемирного банка заявляли, что пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию.

24 июня МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году.

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Юрий Тарасовский

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